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Политика

Лукашенко назвал Украину «разменной картой» в большой игре

Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре и призвал к миру
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «разменной картой» в большой игре. Его слова со встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым приводит БелТА.

«Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело, и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это [продолжения конфликта] не надо», — заявил Лукашенко.

Он заявил о необходимости мира, но с полной гарантией, что Запад не станет «игрться» и «обманывать» Россию и Белоруссию. По его словам, обман Москвы ударит прежде всего по Минску, поскольку он находится «на переднем крае нашего Отечества».

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск ощущает откровенную попытку втянуть его в войну. Он назвал обстановку у границ Белоруссии крайне нестабильной. По словам Хренина, она носит эскалационный характер. Хренин подчеркнул, что войска НАТО усиливают группировки войск, а также совершенствуют инфраструктуру и наращивают военные бюджеты.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.

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