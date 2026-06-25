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Политика

В Белоруссии заявили о попытке втягивания в конфликт на Украине

Хренин: Белоруссия ощущает откровенную попытку втянуть ее в конфликт на Украине
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия ощущает откровенную попытку втянуть ее в войну. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, его слова приводит ТАСС.

«Предпринимаются усилия к затягиванию горячего конфликта, развязанного Западом на Украине, и даже к его расширению», — сказал глава ведомства.

Он назвал обстановку у границ Белоруссии крайне нестабильной. По словам Хренина, она носит эскалационный характер. Хренин подчеркнул, что войска НАТО усиливают группировки войск, а также совершенствуют инфраструктуру и наращивают военные бюджеты.

До этого военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что новое заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии угрозы со стороны Минска не исключает провокаций со стороны киевского режима, ситуация на границе Белоруссии и Украины остается напряженной.

19 июня Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы он отвел от границы с Украиной технику, которая якобы помогает корректировать российские удары по объектам на Украине. В противном случае Зеленский пригрозил сделать это украинскими силами.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.

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