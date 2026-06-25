Посол Румынии покинул МИД России

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате покинул здание МИД России, он провел там около 30 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отказался от комментариев после выхода из здания внешнеполитического ведомства РФ.

25 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство иностранных дел России вызвало посла Румынии для объявления ответных мер в связи с закрытием российского генерального консульства в городе Констанца.

29 мая президент Румынии Никушор Дан принял решение закрыть генконсульство РФ в Констанце. Причиной послужил инцидент с падением беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в румынском городе Галац. Тогда пострадали два человека, при этом Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Власти республики утверждали, что дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов, и пообещали принять дипломатические меры в отношении российской стороны.

Ранее Румыния собралась пересмотреть отношения с Россией.