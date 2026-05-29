Румыния закроет консульство РФ и вышлет консула после инцидента с дроном

Румыния закроет консульство РФ в городе Констанца, консул России в стране Андрей Косилин объявлен персоной нон грата после инцидента с дроном. Об этом заявил глава государства Никушор Дан, пишет РИА Новости.

«Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата, консульство будет закрыто», — сказал он.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Позже президент Румынии сообщил, что попросил министерство иностранных дел незамедлительно предпринять ряд мер, касающихся отношений страны с Россией, «соразмерных этой очень серьезной ситуации».

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попадание беспилотного летательного аппарата в жилой дом на территории Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге.

Ранее российский генерал заявил, что Украина спланировала провокацию с БПЛА в Румынии.