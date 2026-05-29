Румыния пересмотрит отношения с Россией после инцидента с дронами

В Румынии намерены пересмотреть отношения с РФ после инцидента с дронами
Румыния не смирится с тем, что российско-украинский конфликт будет перенесен на ее граждан. Об этом заявил президент страны Никушор Дан после падения беспилотника на жилой дом на границе с Украиной, передает Reuters.

Он добавил, что попросил министерство иностранных дел незамедлительно представить ряд мер, касающихся отношений страны с Россией, «соразмерных этой очень серьезной ситуации».

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работали подразделения экстренных служб и сотрудники МВД. Двое жителей горящей квартиры эвакуировались самостоятельно.

Глава МИД республики Оана Цойу заявила, что инцидент оправдывает применение 4 статьи НАТО о консультациях с союзниками.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту».

 
