МИД РФ вызвал румынского посла

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Румынии для объявления ответных мер в связи с закрытием российского генерального консульства в Констанце. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В МИД вызван посол Румынии, которому будет объявлено об ответных мерах на закрытие Генконсульства [РФ] в Констанце», — рассказала дипломат.

29 мая президент Румынии Никушор Дан принял решение закрыть генеральное консульство РФ в городе Констанца. Причиной послужил инцидент с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на крышу многоквартирного жилого дома в румынском городе Галац. Тогда пострадали два человека, при этом Бухарест поспешил обвинить в произошедшем Москву. Власти республики утверждали, что БПЛА якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов, и пообещали принять дипломатические меры в отношении российской стороны.

Комментируя ситуацию, Захарова предупредила, что ответные меры на закрытие консульства в Констанце не заставят себя ждать.

Ранее РФ призвала к деполитизированному расследованию падения беспилотника в Румынии.