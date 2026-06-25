Лидер польской оппозиции назвал украинского чиновника «сторонником Бандеры»

Лидер ведущей партии польской оппозиции «Право и справедливость» (ПиС) и бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский назвал мэра Львова Андрея Садового «явным сторонником» члена Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры. Об этом сообщает RFM24.

Качиньский возмутился присутствию Садового на конференции по восстановлению Украины, которая проходит с 25 по 26 июня в польском Гданьске, и отметил, что мэр Львова симпатизирует Степану Бандере.

«Мэр Львова присутствует на этой конференции, несмотря на то, что он явный сторонник Бандеры, человек, который не платит польской компании за уже выполненную работу», — сказал Качиньский.

Также он добавил, что присутствие Садового на конференции демонстрирует отношение Украины к Польше.

Кроме того, Качиньский заявил о намерении вернуть орден Ярослава Мудрого второй степени Украине, чтобы выразить свое отношение к украинской элите и продемонстрировать лояльность президенту Польши.

Скандал между Украиной и Польшей случился после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде ВСУ название в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). Из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.

Украинский лидер объяснил поступок Навроцкого внутриполитической борьбой в Польше, однако польский президент заявил, что спор двух стран не относится к внутренней политике Польши.

Затем пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев пытается снизить напряженность в отношениях двух государств.

Ранее в Европарламенте ужаснулись недальновидностью Украины.