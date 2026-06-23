Лавров: Зеленский и есть фюрер, этот образ заразный

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является фюрером. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но видите, оказался этот образ заразный», — сказал министр в ходе выступления в рамках 12-го посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД России.

В середине мая Лавров уже заявлял, что Зеленского в Европе сделали «новым фюрером». По его словам, Германия вновь возглавила движение в поддержку нацизма в Европе, а Зеленскому отвели в этом процессе главную роль. Лавров также заявил, что происходящее вызывает тревогу и напоминает исторические события прошлого.

В апреле Лавров заявил, что Зеленский возрождает нацизм и получает от этого процесса «огромное удовольствие». 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что западные СМИ замалчивают приверженность киевского режима «эзотерическому фашизму».

Ранее в США обвинили Украину в поддержке «настоящих нацистов».