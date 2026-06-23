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Политика

Путин прокомментировал отрытое письмо Зеленского

Путин: сначала Зеленский просит о встрече, а потом Украина бьет по Старобельску
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, какие могут быть предпосылки для переговоров с Киевом, если сначала украинский лидер Владимир Зеленский просит о встрече, а через три дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удар по Старобельску. Об этом пишет РИА Новости.

«Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят: мы хотим личной встречи. Ну и что? А через три дня — удар по Старобельску. Как это понимать? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?» — сказал Путин, комментируя открытое письмо Зеленского.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 БПЛА.

Ранее эксперт объяснил, кто на самом деле мог написать письмо Путину от лица Зеленского.

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