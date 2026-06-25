Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Полянский: Запад использует ОБСЕ в качестве гибридной войны против России

Полянский назвал ОБСЕ полумертвой организацией без позитивной повестки
Global Look Press

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стала полумертвой структурой без позитивной повестки, она утратила свое изначальную миссию. Такое мнение высказал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По его словам, ОБСЕ в первую очередь должна предотвратить сползание Европы к новой крупной войне. Полянский подчеркнул, что на организацию возлагались большие надежды до того момента, как Запад стал использовать ее в качестве инструмента своей гибридной войны против Российской Федерации.

Дипломат добавил, что будущее ОБСЕ будет зависеть от западных стран, однако пока что они не хотят идти на диалог и подстегивают конфронтацию.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что точно вышел бы из ОБСЕ, но решать президенту России Владимиру Путину.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что противники России в контексте конфликта на Украине стремятся превратить ОБСЕ в инструмент конфронтации с Москвой.

ОБСЕ занимается вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии. В организации состоят 57 государств, в том числе все страны ЕС и СНГ, а также Великобритания, США и Канада.

Ранее Захарова высмеяла попытки ОБСЕ претендовать на посредничество в вопросе Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!