Полянский: Запад использует ОБСЕ в качестве гибридной войны против России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стала полумертвой структурой без позитивной повестки, она утратила свое изначальную миссию. Такое мнение высказал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По его словам, ОБСЕ в первую очередь должна предотвратить сползание Европы к новой крупной войне. Полянский подчеркнул, что на организацию возлагались большие надежды до того момента, как Запад стал использовать ее в качестве инструмента своей гибридной войны против Российской Федерации.

Дипломат добавил, что будущее ОБСЕ будет зависеть от западных стран, однако пока что они не хотят идти на диалог и подстегивают конфронтацию.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что точно вышел бы из ОБСЕ, но решать президенту России Владимиру Путину.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что противники России в контексте конфликта на Украине стремятся превратить ОБСЕ в инструмент конфронтации с Москвой.

ОБСЕ занимается вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии. В организации состоят 57 государств, в том числе все страны ЕС и СНГ, а также Великобритания, США и Канада.

Ранее Захарова высмеяла попытки ОБСЕ претендовать на посредничество в вопросе Украины.