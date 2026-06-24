Лавров прокомментировал возможность выхода России из ОБСЕ

Лавров: я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что точно вышел бы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но решать президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит ТАСС.

«ОБСЕ, конечно, — это полумертвая организация. <...> Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации. Если бы не одно обстоятельство: другие не выйдут. Мы выйдем одни», — сказал глава МИД РФ.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что противники России в контексте конфликта на Украине стремятся превратить ОБСЕ в инструмент конфронтации с Москвой. Он отметил, что при антироссийском настрое ОБСЕ нет места в будущей евразийской архитектуре безопасности.

ОБСЕ занимается вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии. В организации состоят 57 государств, в том числе все страны ЕС и СНГ, а также Великобритания, США и Канада.

Ранее Полянский рассказал об уважительных контактах России с недружественными странами в ОБСЕ.