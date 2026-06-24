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Политика

Захарова с иронией отнеслась к идее ОБСЕ о посредничестве по Украине

Захарова высмеяла попытки ОБСЕ претендовать на посредничество в вопросе Украины
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о попытках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) претендовать на посредничество в вопросе украинского урегулирования. Свои мнением она поделилась в Telegram-канале.

В посте дипломат упомянула цитату министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвавшего ОБСЕ «полумертвой организацией».

«Самое смешное, что она еще претендует на «посредничество» в урегулировании конфликта на Украине. Помню, как они проявили себя на линии соприкосновения — шпионили под флагами ОБСЕ в пользу западников», — написала Захарова.

24 июня Лавров заявил в ходе международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», что точно вышел бы из ОБСЕ, но решение об этом должен принимать президент России Владимир Путин.

ОБСЕ занимается вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии. В организации состоят 57 государств, в том числе все страны ЕС и СНГ, а также Великобритания, США и Канада.

Ранее в МИД РФ раскритиковали антироссийский настрой ОБСЕ.

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