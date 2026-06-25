Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз планирует вступить в прямой конфликт с Россией после поражения Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений (ЕС и НАТО. — «Газета.Ru»), когда Украина окончательно «сточится» о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны. К этому их усиленно и ускоренно готовят, не забывая об обязательном в таких случаях оболванивании населения за счет тотальной демонизации нашей страны», — поделился он в ходе очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ.

26 мая заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что опасность лобового столкновения Североатлантического альянса с Россией возрастает из-за действий европейских членов НАТО по Украине.

Дипломат добавил, что страны НАТО укрепляют ядерный потенциал и уже давно и «официально провозгласили свой блок ядерным альянсом», что грозит серьезными последствиями. США же не пытаются одернуть союзников, заявляющих о ядерных амбициях.

Ранее Шойгу заявил, что испытания ракеты «Сармат» должны умерить пыл Запада.