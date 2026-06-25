Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что ЕС планирует прямой конфликт с Россией

Полянский: ЕС планирует вступить в прямой конфликт с РФ после поражения Украины
Global Look Press

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз планирует вступить в прямой конфликт с Россией после поражения Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений (ЕС и НАТО. — «Газета.Ru»), когда Украина окончательно «сточится» о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны. К этому их усиленно и ускоренно готовят, не забывая об обязательном в таких случаях оболванивании населения за счет тотальной демонизации нашей страны», — поделился он в ходе очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ.

26 мая заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что опасность лобового столкновения Североатлантического альянса с Россией возрастает из-за действий европейских членов НАТО по Украине.

Дипломат добавил, что страны НАТО укрепляют ядерный потенциал и уже давно и «официально провозгласили свой блок ядерным альянсом», что грозит серьезными последствиями. США же не пытаются одернуть союзников, заявляющих о ядерных амбициях.

Ранее Шойгу заявил, что испытания ракеты «Сармат» должны умерить пыл Запада.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!