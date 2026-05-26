Шойгу заявил, что испытания ракеты «Сармат» должны умерить пыл Запада

Успешные испытания российской ракеты «Сармат» и учения ядерных сил умерят пыл стран Запада и заставят здраво взглянуть на возможные последствия проводимой ими политики. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей совбезов стран-участниц ОДКБ, передает РИА Новости.

Он добавил, что Россия адекватно оценивает риски наращивания количества учений, военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности НАТО и предпринимает меры по их минимизации.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

16 мая заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия с иронией воспринимает решение стран Запада игнорировать испытания «Сармата». Он отметил, что в России не ожидали, не ожидают и не будут ожидать реакции со стороны Запада «на испытания тех или иных российских перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении».

Ранее Песков рассказал о реакции Запада на успешный запуск «Сармата».