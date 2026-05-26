Рябков заявил о последствиях для НАТО за наращивание ядерного потенциала

Страны НАТО укрепляют ядерный потенциал, что может грозить серьезными последствиями. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«Идет серьезное и многоуровневое укрепление совокупного общенатовского потенциала в ядерной сфере, что имеет далеко идущие стратегические последствия», — сказал дипломат.

Он отметил, что «страны НАТО уже давно и официально провозгласили свой блок ядерным альянсом». Дипломат добавил, что Япония, по факту, запустила процесс пересмотра трех неядерных принципов. США же не пытаются одернуть союзников, заявляющих о ядерных амбициях.

Рябков подчеркнул, что это ведет к нарастанию стратегических рисков, которое может привести к прямому военному столкновению.

Дипломат сообщил, что эксперты «ядерной пятерки» провели встречу в Марокко несколько недель назад. Диалог не заморожен полностью, но ведется только на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем.

Ранее Шойгу заявил, что испытания ракеты «Сармат» должны умерить пыл Запада.