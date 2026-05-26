В МИД РФ заявили о провокациях стран ЕС на прямой конфликт НАТО с Россией

Опасность лобового столкновения Североатлантического альянса с Россией возрастает из-за действий европейских членов НАТО по Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на Международном форуме по безопасности, передает РИА Новости.

«Не просто сохраняется, а нарастает опасность лобового столкновения НАТО с нашей страной, что означало бы прямой вооруженный конфликт ядерных держав», — отметил дипломат.

Рябков обратил внимание, что даже растущая угроза не останавливает «евронатовскую группу от попыток повышать ставки в противостоянии с Москвой».

Дипломат добавил, что страны НАТО укрепляют ядерный потенциал и уже давно и «официально провозгласили свой блок ядерным альянсом», что грозит серьезными последствиями. США же не пытаются одернуть союзников, заявляющих о ядерных амбициях.

До этого Рябков сообщил, что эксперты «ядерной пятерки» провели встречу в Марокко несколько недель назад. Диалог не заморожен полностью, но ведется только на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем.

Ранее Рябков назвал «основного провокатора» в украинском конфликте.