Лавров раскрыл, на что Россия не пойдет в рамках урегулирования на Украине

Лавров: Россия не будет размениваться на временные решения в конфликте на Украине

Россия не станет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что для России этот вопрос имеет принципиальный характер, и она не станет размениваться на «какие-то временные промежуточные решения». Москва также не будет принимать продиктованные кем-то ультиматумы, констатировал Лавров.

23 июня постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

В этот же день член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что заявление Мельника об отказе Киева от переговоров и продолжении боевых действий являются шантажом.

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.