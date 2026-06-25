Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента

Прокуратура Южной Кореи вновь потребовала назначить бывшему президенту страны Юн Сок Ёлю смертную казнь. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Суд первой инстанции 19 февраля признал Юн Сок Ёля виновным по делу о руководстве мятежом, связанному с введением чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года, и назначил ему пожизненное лишение свободы. Изначально прокуратура добивалась для бывшего президента смертной казни.

На заседании Высокого суда Сеула команда специального прокурора Чо Ын Сока заявила, что пожизненное заключение является «слишком мягким наказанием», и повторно попросила суд назначить Юн Сок Ёлю высшую меру наказания.

В тот же день апелляционный суд также рассматривал дело бывшего министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хена. В феврале суд первой инстанции приговорил его к 30 годам лишения свободы по обвинению в участии в мятеже. В отношении бывшего главы Минобороны прокуратура повторно потребовала пожизненного заключения.

Первое заседание апелляционной инстанции состоялось 14 мая, однако затем процесс был приостановлен после того, как защита заявила отвод. Позднее суд отклонил это ходатайство.

Международная правозащитная организация Amnesty International (признана в РФ нежелательной организацией) считает Южную Корею страной, фактически отказавшейся от применения смертной казни. В феврале 1998 года президент Ким Дэ Чжун ввел мораторий на исполнение высшей меры наказания. Последние казни в стране состоялись в декабре 1997 года, когда были казнены 23 человека, каждый из которых был осужден за убийство не менее двух человек.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ель объявил в стране военное положение, распорядившись задействовать войска и полицию. Силовики оцепили здание Национального собрания, не позволяя депутатам попасть внутрь. Однако законодатели прорвались через оцепление, провели экстренное заседание и спустя несколько часов после введения военного положения проголосовали за его отмену. После этого президент согласился отменить чрезвычайный режим, а парламент объявил ему импичмент.

Ранее экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам лишения свободы.