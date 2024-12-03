В Южной Корее введено военное положение, начались столкновения

Министр финансов Чхве Сан Мок планирует провести экстренную встречу с представителями Банка Кореи, Комиссии по финансовым услугам и Службы финансового надзора, пишет газета The Korea Times.
Руководитель программы по Японии и Корее Кембриджского университета Джон Нильссон-Райт в интервью CNN назвал решение объявить военное положение «откровенно странным политическим шагом».
«Я бы сказал, что на данный момент все, что мы можем сказать, это то, что это, мягко говоря, огромная чрезмерная реакция президента. То, что он пытается сделать, преследуя оппозицию такими неквалифицированными способами — называя их фактически связанными с Северной Кореей — это, как я и сказал, беспрецедентно», — отметил он.
Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков заявил «Газете.Ru», что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся».
«Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться [ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — сказал он.
Associated Press уточняет, что, согласно южнокорейскому законодательству, военное положение может быть отменено большинством голосов в парламенте. Президент обязан подчиниться голосованию.
⚡️Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Против выступили 190 законодателей из 300.
Курс воны к доллару США падает вечером на новостях о введении в Южной Корее военного положения. Южнокорейская валюта в ходе торгов подешевела на 2,5%. По данным на 18:57 мск, доллар стоит 1430,12 воны.
Военное командование, созданное после объявления президентом военного положения, объявило о запрете любой политической деятельности, включая протесты и работу политических партий. Указ, изданный начальником штаба армии генералом Пак Ан Су, вступил в силу в 23:00 (17:00 мск).
«Вся политическая деятельность, включая связанную с Национальной ассамблеей, региональными ассамблеями, политическими партиями, созданием политических организаций, митингами и протестами, запрещена», — говорится в указе.
Документ также устанавливает контроль над всеми средствами массовой информации и издательствами, а также предписывает медикам, ранее объявившим забастовку, немедленно вернуться к работе в течение 48 часов.
Лица, нарушающие военное положение, могут быть арестованы без ордера.
Три вертолета прилетели на территорию парламентского комплекса около 23:46 (17:46 мск), передает Yonhap. По словам очевидцев, из них выходили вооруженные солдаты.
❗️ У входа в парламент начались столкновения протестующих с силовиками. Люди пытаются заблокировать военным вход в парламент.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения из-за попытки провести процедуру импичмента. Он обвинил парламент и контролирующую его «Демократическую партию» в том, что ситуация достигла критической точки и стала угрожать стабильности страны. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию происходящего в Сеуле.