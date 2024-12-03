В Южной Корее введено военное положение, начались столкновения

19:13

Руководитель программы по Японии и Корее Кембриджского университета Джон Нильссон-Райт в интервью CNN назвал решение объявить военное положение «откровенно странным политическим шагом».



«Я бы сказал, что на данный момент все, что мы можем сказать, это то, что это, мягко говоря, огромная чрезмерная реакция президента. То, что он пытается сделать, преследуя оппозицию такими неквалифицированными способами — называя их фактически связанными с Северной Кореей — это, как я и сказал, беспрецедентно», — отметил он.