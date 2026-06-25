Лукашенко заявил представителям Зеленского, что народы трех стран все равно будут вместе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил представителям украинского коллеги Владимира Зеленского, что народы Республики, РФ и Украины все равно будут вместе. Слова главы государства передает РИА Новости.

«Россия, Беларусь — это, как я говорю, наше общее Отечество. Но не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось, но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Президенты Российской Федерации и Республики Белоруссия Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время проведут переговоры. При этом Песков уточнил, что приезд белорусского президента в Москву не запланирован.

На прошлой неделе во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Путиным проблемные вопросы. По его словам, между ними есть договоренность, что если «правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов».

Ранее Лукашенко вспомнил, как Путин угощал его козьим молоком.