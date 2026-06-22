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Политика

В Белоруссии обеспокоились из-за роста учений на восточном фланге НАТО

МИД: Белоруссия обеспокоена темпами милитаризации Европы
Jana Rodenbusch/Reuters

Белоруссия обеспокоена темпами милитаризации Европы. Об этом заявил заместитель главы белорусского МИД Игорь Секрета на виртуальном круглом столе «Милитаризация Европы», передает ТАСС.

«Мы чрезвычайно озабочены растущим количеством военных учений на восточном фланге НАТО. В прошлом году в восточноевропейской части нашего континента было проведено 600 учений с задействованием 600 тыс. военнослужащих», — сказал замминистра.

Секрета добавил, что сейчас Белоруссия следит за учениями «Отважный кабан — 2026», проводимыми Польшей, Литвой и Францией в Сувалкском коридоре.

10 июня данные Европейского совета по международным отношениям показали, что большинство европейцев поддерживают увеличение расходов на оборону и закупку европейского оружия. Только в Италии большинство опрошенных высказались против подобных решений. Также во всех 15 европейских государствах, где проводился опрос, респонденты не ожидают, что Вашингтон поддержит Европу в случае нападения.

Ранее в МИД Белоруссии раскрыли, как Минск и Москва реагируют на угрозы.

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