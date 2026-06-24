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Политика

Лавров предупредил, что РФ не пойдет на уступки по Украине, как не сделала этого на Аляске

Лавров: на Аляске договорились о прекращении боев, теперь РФ предлагают уступки
Kevin Lamarque//Reuters

В ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была достигнута договоренность о том, как завершить конфликт на Украине и перейти к переговорам, однако тепепь Москве предлагают пойти на уступки. Об этом заявил глава МИД РФ на форуме «Примаковские чтения», передает «Интерфакс».

Дипломат напомнил, что перед саммитом в Москву приезжал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и привез абсолютно конкретные предложения, которые Путин взял в работу.

«В Анкоридже он (Путин — прим. ред.) президенту Трампу сказал: тут есть такие-то нюансы, но я беру эти нюансы на себя, я принимаю ваши предложения. Это уже был компромисс», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что на Аляске Россия не пошла ни на какие уступки и не намерена это делать сейчас.

Также Лавров предупредил, что Россия не станет размениваться на «какие-то временные промежуточные решения» ради урегулирования на Украине, не будет принимать продиктованные кем-то ультиматумы.

15 августа 2025 года Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.

Ранее в Кремле заявили, что Россия ждет победы, а не выполнения договоренностей Анкориджа.

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