Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую Трампа в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social похвалил сенат за отказ ограничить его военные полномочия в отношении боевых действий против Ирана.

Верхняя палата конгресса отклонила резолюцию, призывающую американского лидера прекратить использовать вооруженные силы для войны с Исламской Республикой. Это произошло на следующий день после того, как аналогичный документ сенат принял.

Американские СМИ отмечают, что таким образом сенат отказался от критики действий Трампа после того, как тот обрушился на сенаторов-республиканцев, проголосовавших за предыдущую резолюцию.

По словам Трампа. итоги нового голосования «дают Ирану предупреждение». Политик также отдельно выделил изменение позиции сенаторов-республиканцев Рэнда Пола и Билла Кассиди и поблагодарил однопартийцев.

Накануне американский президент заявил, что принятие резолюции по ограничению его военных полномочий было несвоевременным и бесполезным, а поддержавшие ее сенаторы оказали помощь противникам страны. Трамп подчеркнул, что Иран сейчас готов предоставить Соединенным Штатам «практически все», впервые за десятилетия проявляя уважение к американскому государству и его руководителю.

18 июня президент РФ Владимир Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана. Он выразил надежду, что документ в будущем ляжет в основу новых договоренностей, поскольку его подписали Трамп и иранский президент Масуд Пезешкиан.

Ранее в Кремле напомнили, что США и Иран пока не достигли соглашения.