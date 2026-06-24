Трамп обрушился с критикой на сенаторов, одобривших ограничение его военные полномочия

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что принятие резолюции по ограничению его военных полномочий было несвоевременным и бесполезным, а поддержавшие ее сенаторы таким образом оказали помощь противникам страны.

По словам политика, эти сенаторы только усложнили ему работу.

«Но я справлюсь так или иначе, потому что я всегда справляюсь», — написал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что Иран сейчас готов предоставить Соединенным Штатам «практически все», впервые за десятилетия проявляя уважение к американскому государству и его руководителю.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Спустя несколько дней сенат США одобрил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана. Формально документ требует вывода американских сил из конфликта без нового одобрения законодателей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле напомнили, что США и Иран пока не достигли соглашения.