Украина захотела забрать замороженные активы России на «компенсации»

Украина намерена добиваться изъятия замороженных активов России на выплаты компенсаций за нанесенный ущерб. Об этом заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудра в интервью «Европейской правде».

«Я тоже хочу, чтобы Россия заплатила. Поэтому мы работаем над конфискацией России $300 млрд замороженных активов. Потому что, если большую часть этих средств выйдет передать в компенсационный фонд – это будет быстрый, законный источник для этих компенсаций», — сказала Мудра.

Она также допустила создание «компенсационной комиссии», куда должны войти не менее 35 государств. По ее словам, «поиск средств на компенсацию становится обязанностью не только Украины, а всех 35 участников».

После начала СВО страны Евросоюза и G7 ранее заморозили порядка €300 млрд активов. В частности, в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В 2024 году Совет ЕС утвердил механизм направления так называемых чрезвычайных доходов (процентов, полученных от размещения российских активов) на поддержку Украины. Еврокомиссия подтверждала, что эти средства могут использоваться в том числе для военных и оборонных нужд Киева.

Ранее в ЕС заявили о своем праве использовать активы России для поддержки Киева.

 
