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Политика

В Госдуме назвали воровством передачу Украине доходов от российских активов

Депутат Шеремет: передача Украине доходов от активов РФ является воровством
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Передача Украине доходов от замороженных российских активов является международным воровством. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Мы имеем дело с международным воровством. Подобное решение окончательно подрывает доверие к западным финансовым институтам и показывает их неспособность гарантировать сохранность и неприкосновенность иностранного капитала», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что страны «Большой семерки» (G7), принимая подобные решения, открывают ящик Пандоры. По его словам, это может заставить сделать выбор в пользу других международных финансовых центров.

Утром 24 июня данные украинского Минфина показали, что страны G7 по состоянию на май 2026 года выдали Украине кредиты уже на $45,5 млрд за счет доходов от замороженных активов России. США первыми перевели средства Киеву еще в 2024 году, выделив $1 млрд. Затем Украина больше не получала от западного союзника денег по такой схеме. Остальные члены G7 выделили республике $37,9 млрд в 2025-м и $6,6 млрд — в 2026-м году.

Ранее Лавров обвинил ЕС в воровстве средств России.

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