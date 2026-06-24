В Госдуме назвали воровством передачу Украине доходов от российских активов

Передача Украине доходов от замороженных российских активов является международным воровством. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Мы имеем дело с международным воровством. Подобное решение окончательно подрывает доверие к западным финансовым институтам и показывает их неспособность гарантировать сохранность и неприкосновенность иностранного капитала», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что страны «Большой семерки» (G7), принимая подобные решения, открывают ящик Пандоры. По его словам, это может заставить сделать выбор в пользу других международных финансовых центров.

Утром 24 июня данные украинского Минфина показали, что страны G7 по состоянию на май 2026 года выдали Украине кредиты уже на $45,5 млрд за счет доходов от замороженных активов России. США первыми перевели средства Киеву еще в 2024 году, выделив $1 млрд. Затем Украина больше не получала от западного союзника денег по такой схеме. Остальные члены G7 выделили республике $37,9 млрд в 2025-м и $6,6 млрд — в 2026-м году.

Ранее Лавров обвинил ЕС в воровстве средств России.