Экс-премьер Украины оценил влияние предложения Путина по Украине

Азаров: у предложения Путина по Украине может быть резонанс

Слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам на базе стамбульских договоренностей могут иметь некоторый резонанс, но ни Киев, ни Запад мира не хотят. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

По его словам, после заявления российского президента могут даже появиться словесные обещания о том, что «надо бы договариваться», а также может появиться переговорщик от Евросоюза.

Азаров добавил, что не испытывает оптимизма по поводу желания Запада прийти к миру.

23 июня Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей.

В этот же день постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

Ранее Эрдоган оценил слова Путина о переговорах с Украиной.