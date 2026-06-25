Экс-премьер Украины оценил заявление России о готовности к переговорам с Украиной

Правительство России обозначило контуры возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Абсолютно, на мой взгляд, реалистичная позиция российского руководства — обозначить контуры возможного соглашения, сказать о готовности российского руководства идти к миру, а дальше: «Давайте — мяч на вашей стороне», — сказал экс-премьер.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей.

В этот же день постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

Ранее Эрдоган оценил слова Путина о переговорах с Украиной.