Генсек Рютте заявил, что понимает разочарование Трампа в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что понимает разочарование американского президента Дональда Трампа, когда речь заходит о НАТО. Его слова приводит Fox News.

«Я вполне понимаю разочарование, но если, например, взять Италию, то 500 американских самолетов взлетели с баз в Италии, чтобы поддержать операцию «Эпическая ярость». В столице Румынии Бухаресте пришлось сократить количество коммерческих рейсов, поскольку аэропорт должен был использоваться для дозаправки самолетов США», – сказал Рютте.

Он также отметил лидерские качества Трампа. По его словам, благодаря американскому лидеру все страны-союзники начали наращивать расходы на оборону.

Это делает НАТО сильнее, «а Соединенные Штаты – безопаснее благодаря инвестициям в оборону здесь, а также благодаря тому, что союзники по НАТО увеличивают свои расходы на оборону», указал Рютте.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп оскорблял генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время их встречи в Белом доме. Отмечается, что Трамп использовал встречу с Рютте как возможность выразить свое разочарование в связи с нежеланием государств Евросоюза принимать участие в конфликте с Ираном. В результате на переговорах «все пошло наперекосяк», заключил источник.

Ранее на Западе рассказали, как Рютте стал генсеком НАТО.