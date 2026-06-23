На Западе рассказали, как Рютте стал генсеком НАТО

Марк Рютте стал генеральным секретарем НАТО отчасти из-за способности вести диалог с президентом США Дональдом Трампом и снижать напряжение вокруг альянса. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В публикации отмечается, что качества Рютте проявились в январе, когда Трамп говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании, союзника по НАТО. После этого Рютте представил планы учений НАТО в Гренландии как новую миссию альянса в Арктике. По данным издания, Трамп временно отказался от угроз, однако за кулисами переговоры вызвали раздражение и недоверие у датской стороны.

До этого сообщалось, что Рютте 23 июня посетит США, чтобы сгладить напряженность в отношениях с Вашингтоном в преддверии саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7-8 июля.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью его страны. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов.

Ранее в Гренландии призвали равняться на Россию.