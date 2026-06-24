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Политика

В МУС потребовали уволить прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Reuters: руководящий орган МУС рекомендовал уволить прокурора Карима Хана
Reuters

Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) рекомендовал уволить прокурора Карима Хана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Причиной такого предложения называется «неподобающее поведение» прокурора. Согласно документу, Хана хотят окончательно отстранить от должности из‑за обвинений в неподобающих сексуальных отношениях с подчиненной ему сотрудницей. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на специальной сессии Ассамблеи государств — участников МУС, в которой примут участие 125 стран, ратифицировавших Римский статут.

9 июня Хана отстранили от должности. Решение приняло Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута МУС на заседании 8 июня. Оно вступило в силу немедленно.

В мае 2025 года Хан ушел в административный отпуск на время расследования. Тогда две его коллеги обвинили прокурора в домогательствах. Именно Хан в 2023 году выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Россия юрисдикцию МУС не признает. После выдачи ордеров СК возбудил уголовное дело против Хана и судей МУС.

Ранее девять представителей МУС получили в России различные сроки лишения свободы.

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