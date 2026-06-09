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Политика

Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили от должности

МУС: прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности
Marwan Ali/AP

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан отстранен от должности. Об этом сообщается в заявлении МУС.

Решение приняло Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута МУС на заседании 8 июня. Оно вступило в силу немедленно.

В МУС уточнили, что Хан отстранен от исполнения обязанностей квалифицированным большинством голосов. Основанием стал доклад по итогам расследования в рамках дисциплинарного производства, связанного с обвинениями прокурора в сексуальных домогательствах.

При этом в суде подчеркнули, что отстранение Хана не предопределяет итогового решения по делу. Окончательное решение будет принято на специальной сессии Ассамблеи государств — участников МУС.

В мае 2025 года Хан ушел в административный отпуск на время расследования. Тогда две его коллеги обвинили прокурора в домогательствах. Именно Хан в 2023 году выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Россия юрисдикцию МУС не признает. После выдачи ордеров СК возбудил уголовное дело против Хана и судей суда.

Ранее девять представителей МУС получили в России различные сроки лишения свободы.

 
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