Медведев объяснил, зачем Запад провоцирует ядерный конфликт

Запад провоцирует ядерный конфликт, поскольку хочет добиться капитуляции России в глобальном масштабе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Медведев отметил, что Запад намеренно сохраняет напряженность, стремясь нанести поражение России по целому ряду направлений. По его словам, именно с этой целью был запущен тезис о применении ядерного оружия. Зампред Совбеза выразил уверенность, что каждый на Западе в глубине души осознает, к чему может привести ядерный конфликт.

«Игрища с этим ничем хорошим закончиться для них не могут», — добавил он.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что попытка прямого столкновения с Россией будет иметь катастрофические последствия для тех, кто посягнет на безопасность страны.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации является нанесение ядерного удара по столицам государств Евросоюза.

Ранее Медведев высказался о размещении Западом военных баз на чужих территориях.