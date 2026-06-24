В МИД выступили с предупреждением в адрес противников России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что попытка прямого столкновения с Россией будет иметь катастрофические последствия для тех, кто посягнет на безопасность страны. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

По словам дипломата, если курс на прямую конфронтацию с Россией будет окончательно сформирован, это неизбежно приведет к тяжелым последствиям для тех, кто решится действовать подобным образом.

При этом Рябков выразил мнение, что ситуацию еще можно изменить, если возобладает здравый смысл и появится понимание необходимости снизить уровень напряженности.

Замглавы МИД также заявил, что курс коллективного Запада на милитаризацию, по его оценке, основан на мифе о так называемой российской угрозе.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации является нанесение ядерного удара по столицам государств Евросоюза.

Ранее в Госдуме назвали учения НАТО у границ России «подготовкой к войне».