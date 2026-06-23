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Политика

В Госдуме пригрозили Европе ядерным ударом при одном развитии событий

Депутат Колесник назвал ядерный удар единственным способом защитить Калининград
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации является нанесение ядерного удара по столицам государств Евросоюза. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«У нас только один вариант защитить Калининградскую область — это ядерный удар по столицам Европейского союза. Других вариантов просто нет, исходя из геополитического положения Калининградской области. Если пойдет масса беспилотников, то вынуждены будут для начала нанести удар тактическим ядерным оружием. Вариантов просто нет других», — заявил Колесник.

Он также заметил, что переход к стратегическому ядерному оружию займет не часы, а минуты. Парламентарий напомнил слова президента России Владимира Путина, который уже подчеркивал позицию по защите региона.

В Калининградской области «уже вопрос решен», поскольку глава государства пообещал обрушиться всеми видами оружия на противника, «если будет косой взгляд в сторону Калининградской области», констатировал депутат.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия даст разрушительный ответ на попытки агрессии со стороны НАТО в отношении любого региона страны.

Ранее в Госдуме назвали учения НАТО у границ России «подготовкой к войне».

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