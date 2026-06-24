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Политика

Медведев высказался о размещении Западом военных баз на чужих территориях

Медведев: размещение военбаз Запада в других странах провоцируют напряженность
«Единая Россия»

Размещение военных баз Запада на чужих территориях провоцирует международную и региональную напряженность. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании «Международное право - привилегия первых или право равных?» на полях Петербургского международного юридического форума., передает РИА Новости.

«Серьезным фактором, который расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств, стало размещение на чужих территориях военных баз государств коллективного Запада. Они, прямо скажем, провоцируют международную и региональную напряженность», — сказал он.

16 июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство примет постановление о подготовке условий для создания постоянной военной базы США на территории страны. Он уточнил, что речь идет о подготовке финансовых и логистических условий для появления соответствующей базы.

В начале июня глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш передал военному министру США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Польская сторона намерена сформировать «привлекательные условия» и рассчитывает, что решение о расширении контингента будет принято в ближайшее время. США запросили детальную информацию и ожидают от Варшавы конкретных параметров, в том числе касающихся финансового участия.

Ранее Каллас отвергла идею создания общеевропейской армии.

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