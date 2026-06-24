Путин с кресла пилота осмотрел импортозамещенный «Суперджет»

Президент России Владимир Путин с кресла пилота осмотрел кабину экипажа импортозамещенного самолета «Суперджет-100». Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер поднялся на борт импортозамещенного образца SJ-100 и прошел в кабину экипажа, заняв кресло пилота.

В среду, 24 июня Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский, где на территории АО «ЛИИ имени М.М. Громова» осмотрел образцы новой российской авиационной техники — самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Экскурсию для президента провели генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. После введения западных санкций проект был переработан с максимальным использованием российских комплектующих. Начало поставок новой версии ожидается в 2027 году.

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