Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в Подмосковье

Путин осмотрел новые самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 в Жуковском

Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский, где на территории АО «ЛИИ имени М.М. Громова» осмотрел образцы новой российской авиационной техники — самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Об этом сообщает РИА Новости.

Экскурсию для президента провели генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман.

Путина сопровождали генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После осмотра техники глава государства проведет совещание, посвященное развитию российской авиации.

Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114, рассчитан на перевозку до 68 пассажиров. Лайнер должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставки первых самолетов ожидаются в 2026 году.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. После введения западных санкций проект был переработан с максимальным использованием российских комплектующих. Начало поставок новой версии ожидается в 2027 году.

МС-21-310 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, способный перевозить до 175 пассажиров на расстояние до 3,8 тысячи километров. Серийное производство лайнера планируется начать в 2027 году.

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