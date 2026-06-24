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Политика

В МИД РФ заявили о коррупции в МУС

МИД России: МУС занимается выполнением политических заказов
Shutterstock

Открытая коррупция процветает в Международном уголовном суде (МУС). Об этом заявил директор департамента Министерства иностранных дел России Максим Мусихин, передает РИА Новости.

«Это касается и тех дел, которые против России заведены, наших должностных лиц. Они все работают на деньги европейцев, это фактически купленное правосудие. <...> Коррупция в чистом виде. Нормальным судом это назвать сложно. Судом это не называем», — сказал он.

По мнению Мусихина, МУС «занимается выполнением заказов».

В июне прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Окончательное решение о будущем Хана должна принять Ассамблея государств — участников суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова оценила расследование дела судьи, выдавшего ордер на арест Путина.

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