В Кремле назвали ЕАЭС лучшим выбором для Армении

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как интеграционное объединение для Армении превосходит все другие доступные варианты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По словам представителя Кремля, в Москве убеждены, что участие в ЕАЭС ежегодно дает существенный прирост к валовому внутреннему продукту республики.
«И мы убеждены, что по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы», — сказал Песков.
Он также выразил надежду на то, что армянский народ и нынешнее руководство страны после анализа сложившейся ситуации придут к такому же выводу. Представитель Кремля также добавил, что Россия заинтересована в продолжении отношений с Ереваном.
29 мая президент России Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.
Ранее в России заявили, что Армения использует ЕАЭС в своих целях.