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Политика

В Кремле назвали ЕАЭС лучшим выбором для Армении

Песков: ЕАЭС превосходит все другие варианты для Армении
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как интеграционное объединение для Армении превосходит все другие доступные варианты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, в Москве убеждены, что участие в ЕАЭС ежегодно дает существенный прирост к валовому внутреннему продукту республики.

«И мы убеждены, что по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы», — сказал Песков.

Он также выразил надежду на то, что армянский народ и нынешнее руководство страны после анализа сложившейся ситуации придут к такому же выводу. Представитель Кремля также добавил, что Россия заинтересована в продолжении отношений с Ереваном.

29 мая президент России Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее в России заявили, что Армения использует ЕАЭС в своих целях.

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