В России заявили, что Армения использует ЕАЭС в своих целях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), чтобы страна смогла стать членом Европейского союза. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».

По мнению парламентария, Пашинян пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь — Российской Федерации.

29 мая президент России Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

Путин также отмечал, что Москва не будет препятствовать стремлению Еревана вступить в Евросоюз, однако предупредил о возможной отмене торговых, энергетических и миграционных преференций.

Ранее Пашинян поблагодарил Путина за поддержку по ряду вопросов.