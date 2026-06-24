В Совфеде рассказали, когда будет реальный шанс закончить конфликт с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский будет искать возможность срыва мирных инициатив после заявления российского лидера Владимира Путина о необходиомсти урегулирования на основании реалий на земле, а также достигнутых в Стамбуле и Анкоридже договоренностей, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он связал перспективы мира на Украине с продвижением российских войск.

«Я думаю, что он [Зеленский] обязательно побежит советоваться со своими кураторами. [Премьер Британии Кир] Стармер собирается в отставку, но там еще есть [президент Франции Эммануэль] Макрон и [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц... Я думаю, что главный наш ответ — на полях сражений, где мы успешно шаг за шагом преодолеваем все линии обороны врага», — подчеркнул он.

По мере развития наступления ВС РФ в зоне проведения СВО, полагает Джабаров, будет все больше шансов для дипломатического решения вооруженного конфликта.

«Шансы будут появляться по мере дальнейшего наступления наших войск. Жизнь сама заставит Украину искать мира любой ценой», — сказал Джабаров.

23 июня, на совещания с членами правительства, президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной должны вестись, исходя из реалий на земле.

«Россия... готова к мирным переговорам с Украиной. <...> Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле», — сказал глава государства.

Путин добавил, что переговоры также должны основываться на принципах, представленных им в ходе выступления в министерстве иностранных дел в 2024 году. Тогда он называл основными условиями урегулирования вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии и отказ от вступления в НАТО.

Ранее Путин связал удары ВСУ по России с будущими переговорами.