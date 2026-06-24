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Политика

Песков рассказал о реакции России в случае нападения на Белоруссию

Песков заявил, что Москва всегда будет стоять на защите Минска
Алексей Никольский/РИА Новости

Россия и Белоруссия являются Союзным государством, поэтому Москва всегда будет стоять на защите Минска. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы Украины в адрес Белоруссии, сообщает ТАСС.

«Мы - союзные государства, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией - и в экономическом благоденствии, в экономическом процветании, совместном развитии, и в отражении всевозможных угроз, будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие угрозы», — сказал Песков.

19 июня Владимир Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он отвел от границы с Украиной технику, которая якобы помогает корректировать российские удары по объектам на Украине. В противном случае Зеленский пригрозил сделать это силами ВСУ. Дмитрий Песков в связи с этим отмечал, что Лукашенко обсудит угрозы с президентом России Владимиром Путиным. Также Песков подчеркнул, что Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.

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