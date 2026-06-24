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Политика

Песков задался вопросом, сможет ли коллективный Запад расколоться окончательно

Песков: в коллективном Западе наметились определенные трещины
Maxim Shemetov/Reuters

В коллективном Западе наметились признаки раскола. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях XII международного форума «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

Представитель Кремля задался вопросом о том, сможет ли так называемый коллективный Запад сохранить свою целостность с учетом происходящим между союзниками процессов.

«Останется он ли вообще существовать, учитывая, по крайней мере, как мы считаем это с московского угла, все-таки определенные трещины в коллективном Западе сейчас наметились, и пока непонятно, до какой степени они вырастут в ближайшей перспективе», — поделился размышлениями Песков.

Он также заявил, что сторонники «мира через силу» пытаются сохранить все как есть, отказываясь замечать и признавать происходящие изменения глобального масштаба. При этом, по словам пресс-секретаря президента России, эту позицию нельзя игнорировать, поскольку ее разделяет крупнейшая экономика мира.

О том, что коллективный Запад уже прекратил свое существование, заявлял сенатор Константин Косачев, когда комментировал материалы Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, после распада СССР коллективный Запад стал «монстром», создающим все новые и новые проблемы для мирового сообщества.

Ранее Песков не смог ответить на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с Днем независимости США.

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