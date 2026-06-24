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Политика

Песков указал на сохраняющиеся в мире тенденции к «праву сильного»

Песков: игнорировать сторонников «мира через силу» нельзя
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Невозможно игнорировать тот факт, что сторонники «мира через силу» не желают замечать глобальных изменений и хотят оставить все как есть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на форуме «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

По его словам, у таких стран весьма аргументированная позиция.

«Они считают, что на основе формулировок «мир через силу», правило вместо права, гегемония вместо плюрализма и произнося фразу I'm your boss today можно и нужно все оставить как есть. И это очень весомая позиция. И поскольку эту позицию заявляет самая мощная экономика в мире, на нее нельзя закрывать глаза», — сказал представитель Кремля.

Представитель Кремля при этом не пояснил, какую именно страну он подразумевает.

На прошлой неделе агентство Bloomberg писало, что президент США опоздал на заседание лидеров стран «Большой семерки» (G7), он вошел в зал после того, как прибыли почти все остальные лидеры. Входя в комнату, политик в шутку сказал: «Я здесь главный».

Ранее Владимир Путин охарактеризовал президента США одним словом.

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