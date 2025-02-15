Коллективный Запад прекратил свое существование. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности.

«Коллективного Запада больше не существует. Именно так можно обозначить исход еще не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции по безопасности», — подчеркнул он.

Сенатор напомнил, что Мюнхенская конференция была создана в 1963 году в целях укрепить единство Запада после Карибского кризиса. Впоследствии эта конференция, отметил Косачев, стала главной площадкой, где США обучали своих союзников из Европы «навыкам трансатлантической солидарности».

После распада Советского Союза коллективный Запад, считает Косачев, «превратился в монстра», представляя настоящую угрозу миру и генерируя все новые проблемы для мирового сообщества.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после распада СССР Россия вела себя как будто находилась в медовом месяце с Западом.

Он отметил, что после изменения политической карты мира мир стал однополярным, а Соединенные Штаты заняли позицию жандарма. Вместе с тем, Песков подчеркнул, что глобальная структура начинает эволюционировать в более справедливом направлении.

Ранее Лукашенко раскрыл, как у Запада не получилось «удушить» Россию и Белоруссию.