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Политика

Трамп выразил недовольство из-за цен на нефть

Трамп приказал минюсту расследовать отсутствие снижения цен на бензин
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп огорчен тем, что цены на нефть в стране не снижаются, и поручил министерству юстиции провести расследование. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Глава государства уточнил, что крупные нефтяные компании США не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они приобретают.

При этом 22 июня газета The Wall Street Journal писала, что цены на нефть стали падать после того, как США и Иран договорились о дорожной карте, направленной на достижение окончательного соглашения в течение 60 дней.

Кроме того, во время переговоров, прошедших в Швейцарии, Тегеран согласовал отмену пошлин на иранскую нефть, снятие блокады и разморозку активов.

После заключения сделки стоимость нефти Brent быстро откатилась к уровням конца февраля — начала марта. Одновременно под серьезным давлением оказались акции сырьевых компаний по всему миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок назвал войну с Ираном второй крупной неудачей США.

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