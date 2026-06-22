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Бизнес

Цены на нефть снизились после нового плана США и Ирана

WSJ: цены на нефть падают на фоне прогресса в мирных переговорах США и Ирана
Eli Hartman/Reuters

Цены на нефть падают после того, как США и Иран договорились о дорожной карте, направленной на достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В начале торгов нефть марки Brent упала на 2% до $78,94 за баррель, а наиболее активный августовский контракт на нефть марки WTI снизился на 0,9% до $75,19 за баррель.

Ранее цены выросли после угроз США в адрес Ирана из-за его поддержки «Хезболлы». Однако во время переговоров, прошедших в Швейцарии, Тегеран согласовал отмену пошлин на иранскую нефть, снятие блокады и разморозку активов.

При этом аналитики ING говорят, что последние события показывают, что продвижение к более постоянному соглашению будет сложной задачей. Ключевым фактором по-прежнему остается то, продолжат ли восстанавливаться поставки нефти и СПГ из Персидского залива, несмотря на всю риторику, заключает WSJ.

Ранее сообщалось, что США и Иран продвинулись в переговорах о судоходстве в Ормузском проливе.

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