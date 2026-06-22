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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Тегеране заявили об отмене пошлин на иранскую нефть

Арагчи: Ирану удалось добиться снятия санкций с иранской нефти
Denis Balibouse/Reuters

Тегеран во время переговоров в швейцарском Бюргенштоке при помощи Катара и Пакистана согласовал отмену пошлин на иранскую нефть, снятие блокады и разморозку активов Ирана. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в социальной сети Х.

«Благодаря неустанным посредническим усилиям Пакистана и Катара удалось добиться значительного прогресса в деле прекращения войны в Ливане. Отменены пошлины на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые замороженные активы, а также запущен масштабный план восстановления и развития Ирана», — заявил глава дипломатического ведомства Ирана.

Тем временем завершился первый раунд переговоров между США и Ираном при участии посредников завершился в Швейцарии. Переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут «обнадеживающий прогресс», создан механизм для дальнейших технических переговоров.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, но была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.

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