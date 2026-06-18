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Политика

Шеф Пентагона назвал НАТО «бумажным тигром»

Хегсет: НАТО должен вновь стать жестким военным альянсом
Nathan Howard/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса заявил, что НАТО слишком долго был «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением». Об этом пишет The Guardian.

«Наши союзники должны активизироваться <...> слишком долго НАТО был бумажным тигром и улицей с односторонним движением. Больше так не будет. Именно в этом и заключается смысл обязательств по оборонным расходам: в превращении НАТО обратно в реальный военный альянс, ориентированный на жесткую силу и реальное сдерживание, в НАТО 3.0», — подчеркнул Хегсет.

Он уточнил, что НАТО фактически возьмет на себя ведущую роль в обычной европейской обороне.

31 марта Хегсет говорил, что США решат вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном и с учетом отказа ряда союзников помогать Вашингтону.

По его словам, у стран — членов НАТО не будет нормального союза, если некоторые из них не желают поддерживать одно из государств, когда оно в этом нуждается.

Ранее США пригрозили членам НАТО из-за недостаточных расходов на оборону.

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